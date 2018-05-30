Двое мужчин погибли во время рыбалки в Омской области

Следователи начали проверку по факту смерти двух рыбаков в Омской области. Мужчины задохнулись в неисправном автомобиле.

По данным правоохранительных органов, четверо вахтовиков отправились на рыбалку на «Ниве», по пути у машины отвалился глушитель, и автомобиль застрял в колее. Мужчины легли спать в салоне и включили печку, чтобы не мерзнуть. Проснувшись, двое рыбаков обнаружили, что их друзья скончались.

В ходе осмотра тел эксперты не нашли признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной гибели мужчин в возрасте 28 и 26 лет стало отравление выхлопными газами, уточняет РИА «Омск-информ».

У двоих выживших выявлены признаки отравления, они были доставлены в больницу, но вскоре отпущены домой.