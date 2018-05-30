Прямой эфир

Двое мужчин погибли во время рыбалки в Омской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи начали проверку по факту смерти двух рыбаков в Омской области. Мужчины задохнулись в неисправном автомобиле.

По данным правоохранительных органов, четверо вахтовиков отправились на рыбалку на «Ниве», по пути у машины отвалился глушитель, и автомобиль застрял в колее. Мужчины легли спать в салоне и включили печку, чтобы не мерзнуть. Проснувшись, двое рыбаков обнаружили, что их друзья скончались.

В ходе осмотра тел эксперты не нашли признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной гибели мужчин в возрасте 28 и 26 лет стало отравление выхлопными газами, уточняет РИА «Омск-информ».

У двоих выживших выявлены признаки отравления, они были доставлены в больницу, но вскоре отпущены домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рыбак пропал после опрокидывания лодки в Карелии
Подростка ударило током во время рыбалки в ЕАО

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017