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Более 500 детских лагерей будет работать в Тульской области этим летом

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В летний сезон 2018 года в Тульской области планируют открыть 516 оздоровительных детских лагерей. Посетить учреждения смогут дети школьного возраста.

По состоянию на 26 мая 2018 года медицинским персоналом укомплектованы все 516 лагерей. Сотрудниками пищеблока 508 лагерей. Также все учреждения направили уведомления о сроках открытия, сообщает ИА «Тульские новости».

Все сотрудники оздоровительных лагерей, а это более 7 тыс. человек, прошли гигиеническое обучение по специально разработанным программам.

В соответствии с приказом Роспотребнадзора осуществляются внеплановые проверки поставщиков продуктов питания. На данный момент забраковано 115 партий пищевой продукции из-за отсутствия маркировки, признаков порчи и других причин.

По подсчетам Министерства труда и социального развития Тульской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Тульской области была установлена средняя стоимость питания на одного ребенка в день. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием сумма составит 188 рублей, в загородных лагерях — 262 рубля.

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