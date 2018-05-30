В Кабуле у здания МВД произошел взрыв и стрельба

У нового здания министерства внутренних дел (МВД) в Кабуле днем в среду, 30 мая, произошел взрыв, затем раздались звуки стрельбы.

Телеканал TOLOnews в соцсетях сообщает, что после взрыва неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу. Перестрелка между правоохранителями и нападающими продолжается.

В настоящее время нет данных, взяла ли на себя ответственность за нападение какая-либо группировка.

Ранее в среду шесть человек погибли и 25 пострадали в результате двух взрывов в южной и восточной провинциях Афганистана.