В Тюмени мужчине восстановили лицо после взрыва автомобильной шины

Врачи спасли жителя Тюменской области, который получил серьезные травмы при ремонте колеса автомобиля. Мужчине за несколько операций восстановили лицо.

Шина лопнула, когда потерпевший проводил ремонт. Удар пришелся на грудную клетку и лицо. Мужчина получил множественные переломы и чуть не задохнулся. Жителя Ялуторовского района госпитализировали в тюменскую больницу, где врачи провели несколько операций на лице. Пациенту потребовалась пластика, шинирование челюсти и репозиция костных осколков, сообщает megatyumen.ru.

Так как травмы были тяжелыми, лечение проводилось по щадящим методикам. Врачам удалось нормализовать дыхание пациента и восстановить ему лицо.

Пациент провел в больнице почти месяц, теперь ему предстоит реабилитация.