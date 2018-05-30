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В Тюмени мужчине восстановили лицо после взрыва автомобильной шины

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Врачи спасли жителя Тюменской области, который получил серьезные травмы при ремонте колеса автомобиля. Мужчине за несколько операций восстановили лицо.

Шина лопнула, когда потерпевший проводил ремонт. Удар пришелся на грудную клетку и лицо. Мужчина получил множественные переломы и чуть не задохнулся. Жителя Ялуторовского района госпитализировали в тюменскую больницу, где врачи провели несколько операций на лице. Пациенту потребовалась пластика, шинирование челюсти и репозиция костных осколков, сообщает megatyumen.ru.

Так как травмы были тяжелыми, лечение проводилось по щадящим методикам. Врачам удалось нормализовать дыхание пациента и восстановить ему лицо.

Пациент провел в больнице почти месяц, теперь ему предстоит реабилитация.

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