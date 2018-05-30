Дело возбуждено после смерти ребенка от остановки сердца в Югре

12-летняя девочка скончалась в реанимации больницы в Сургуте после остановки сердца. Следователи допрашивают медицинский персонал.

По данным следствия, состояние подростка ухудшалось после госпитализации. Девочка скончалась после перевода в реанимацию. Родители несовершеннолетней считают, что медики допустили халатность, уточняет ИА «Ура.ру».

Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским персоналом. Следователи допрашивают сотрудников больницы, которые занимались лечением ребенка.

Как сообщал портал iz.ru, в Магнитогорске Челябинской области уголовные дела возбуждены по факту смерти новорожденных от кишечной инфекции в больнице. Медицинских работников подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.