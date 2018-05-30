Прямой эфир

Дело возбуждено после смерти ребенка от остановки сердца в Югре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

12-летняя девочка скончалась в реанимации больницы в Сургуте после остановки сердца. Следователи допрашивают медицинский персонал.

По данным следствия, состояние подростка ухудшалось после госпитализации. Девочка скончалась после перевода в реанимацию. Родители несовершеннолетней считают, что медики допустили халатность, уточняет ИА «Ура.ру».

Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским персоналом. Следователи допрашивают сотрудников больницы, которые занимались лечением ребенка.

Как сообщал портал iz.ru, в Магнитогорске Челябинской области уголовные дела возбуждены по факту смерти новорожденных от кишечной инфекции в больнице. Медицинских работников подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двухлетний ребенок умер в больнице Южноуральска
Педиатра будут судить за смерть ребенка в больнице ЕАО

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017