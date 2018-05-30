Медики считают уральского хирурга непричастным к смерти хоккеиста

В Нижнем Тагиле пытаются обжаловать приговор хирургу Роману Уланову, которого в конце 2017 года осудили за причастность к смерти хоккеиста команды «Спутник» Сергея Симонова. Врач получил два года ограничения свободы с запретом заниматься врачебной деятельностью.

По мнению экспертов, нельзя обвинять хирурга в плохой перевязке сосудов. Невозможно точно установить давность кровоизлияния, ведь пациент поступил к медикам с тупой травмой живота, которую получил на тренировке. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Напомним, 6 января 2016 года 23-летний хоккеист почувствовал острую боль в левом подреберье. В клинике ему поставили диагноз «тупая травма живота» и начали полостную операцию из-за скопившей в брюшной полости крови. Врач-хирург работал без ассистента и плохо перевязал сосуды. В результате ночью у пациента поднялось артериальное давление. Спортсмена срочно доставили в операционную, где через 15 минут он скончался.