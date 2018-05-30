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Небензя предвидел обвинения Киева в адрес РФ после убийства Бабченко

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Власти Украины могут обвинить Россию в причастности к убийству писателя и журналиста Аркадия Бабченко, предположил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на востоке Украины.

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По его словам, «российский след» в подобных ситуациях является универсальным тезисом для украинского руководства. «В Киеве был убит российский гражданин журналист Аркадий Бабченко <...> Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию, это уже происходило не раз до этого», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что на Украине сейчас «творится беззаконие, которое не потерпели бы ни в одном правовом государстве». Власти страны идут на нарушение основных прав и свобод человека и борются с инакомыслием полицейскими методами, пояснил Небензя, отметив, что оппозиционные журналисты вынуждены бежать из страны, опасаясь преследования. «А если нет, их арестовывают, как Кирилла Вышинского, украинского гражданина, главу «РИА-Новости Украина», — добавил постпред.

В частности, дипломат услышал намеки на версию убийства Бабченко в комментарии главы МИД Украины Павла Климкина и предположил, что в будущем Киев заявит о причастности России в этом деле. «Что бы ни происходило на Украине, российский след - это универсальный тезис», — отметил Небензя.

Трагедия произошла 29 мая. Бабченко получил огнестрельное ранение на пороге своей квартиры в Киеве, журналист скончался в карете скорой помощи. Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил уверенность в причастности России к инциденту.

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