Кандидат в президенты Мексики не хочет жить в «заколдованной» резиденции

Кандидат в президенты Мексики от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор не желает жить в случае победы в официальной резиденции главы государства «Сосны», из-за якобы наложенного на него колдовского проклятия. Об этом сообщил портал Excelsior.

«Там нужно убираться каждый день, нужно было бы применять (ритуальную) чистку утром, днем и вечером, чтобы отпугнуть злых духов…», — цитирует его «РИА Новости».

Обрадор сделал заявление после прохождения ритуального обряда индейского очищения в городе Папантла штата Веракрус.

Выборы в Мексике пройдут 1 июля, на пост главы государства претендуют четыре кандидата. Обрадор лидирует — за него готовы отдать голоса 43% респондентов.

18 мая правительство Мексики направило США ноту протеста из-за высказываний американского лидера Дональда Трампа, который назвал мигрантов «животными». 17 мая президент США пояснил свое заявление. По его словам, речь шла о членах преступной группировки MS-13.