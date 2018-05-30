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США ужесточат визовый режим для ряда заявителей из Китая

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Вашингтон с 11 июня начнет ограничивать срок действия американских виз для некоторых заявителей из Китая.

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Усиленные меры безопасности, в частности — сокращение срока визы, стали «частью Стратегии национальной безопасности», рассказал ТАСС представитель Госдепартамента Соединенных Штатов.

Меры принимаются для «обеспечения гарантии того, что интеллектуальная собственность не попадет в руки» конкурентов США. В ведомстве отметили, что процесс выдачи виз не изменился, и США по-прежнему рады принимать студентов из Китая.

В марте американский президент Дональд Трамп заявил, что попросил власти Китая немедленно сократить торговый дефицит между США и КНР, речь идет о сумме в $100 млрд. Тогда же стало известно, что хозяин Белого дома рассматривает введение пошлин на товары из Китая в размере $60 млрд.

В список вошли около 100 наименований китайской продукции, для производства которой Пекин якобы «похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну», или получил ее путем вымогательства. 

18 мая китайские представители на переговорах в Вашингтоне предложили президенту США Дональду Трампу меры, которые сократят дефицит торгового баланса между странами на $200 млрд.

20 мая в ходе переговоров стороны договорились об увеличении поставок из США в Китай для ликвидации торгового дисбаланса. 

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