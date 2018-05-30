Трамп рассказал о шпионе в своем предвыборном штабе
Президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Теннесси снова заявил, что ФБР внедрило в его предвыборный штаб шпиона.
Как отмечает Fox News, американский лидер уверен, что в 2016 году за ним и его окружением шпионили.
«У них были люди, которые проникли в нашу кампанию. Можете себе представить, что люди проникали в нашу кампанию?», — сказал Трамп на митинге.
.@POTUS hosts a "Make America Great Again" rally in Nashville, Tennessee. https://t.co/QYius2ugsi— Fox News (@FoxNews) 30 мая 2018 г.
Помимо этого, американский лидер раскритиковал Демократическую партию.
23 мая Трамп уже заявлял, что в его предвыборном штабе находился осведомитель ФБР. Тогда президент США указал, что шпион не нашел доказательств обвинений в «сговоре с Россией», так как его не было.
«Шпион был в самом начале кампании и тем не менее никогда не сообщал о сговоре с Россией, потому что не было никакого сговора», — написал Трамп в Twitter.
По его словам, единственной целью осведомителя была помощь кандидату в президента от Демократической партии Хиллари Клинтон. Американские СМИ после этого сообщили, что шпионом был некий преподаватель вуза из США, который работает в Великобритании.