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Германия выступила в защиту «Северного потока — 2»

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Фото: TASS/DPA/Bernd von Jutrczenka
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Украина не должна критиковать Германию за участие в проекте «Северный поток —2». С таким заявлением на пресс-конференции в Киеве выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он подчеркнул, что опасения Киева о прекращении транзита российского газа через украинскую территорию после запуска газопровода, безосновательны.

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«Вы не должны нас обвинять и критиковать Германию в связи с «Северным потоком-2», так как Германия предпринимает усилия для обеспечения транзита через Украину. Для этого идут переговоры с Еврособзом и на разных уровнях», — цитирует Штайнмайера телеканал «112 Украина».

Украина неоднократно выступала против строительства «Северного потока ––2» и призывала Евросоюз помешать проекту. Президент Украины Петр Порошенко в мае заявил, что проект опасен, так как его целью является «подрыв единства и уничтожение Европы».

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Планируется возведение двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

Москва неоднократно подчеркивала, что проект –– экономический и его целью является обеспечение бесперебойных и надежных поставок газа в Европу, так как Украина ранее уже нарушала договоренности по транзиту.

Несмотря на это, Россия готова сохранить часть поставок через украинскую территорию при определенных условиях.

Помимо Украины против строительства выступают страны Прибалтики, Польша и США. Вашингтон неоднократно заявлял о планах поставлять на европейский рынок американский СПГ.

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