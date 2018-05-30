В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко

В Киеве застрелили журналиста из России Аркадия Бабченко. Об этом сообщил портал «Обозреватель» во вторник, 29 мая.

«Поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался», – приводит «РИА Новости» сообщение источника.

Смерть наступила в скорой помощи от ранения в спину.

Отмечается, что Бабченко был военным корреспондентом в российских изданиях, а в 2016 году переехал на Украину, где сотрудничал с телеканалом ATR.