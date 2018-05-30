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Сбережения россиян в 2018 году вырастут до 5,2 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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В 2018 году россияне станут больше сберегать и накопят порядка 5,2 трлн рублей. Это следует из макропрогноза Института народохозяйственного прогнозирования РАН, с которым ознакомились «Известия».

В текущем году темпы наращивания сбережений граждан по сравнению с 2017 годом увеличатся на 15%, всего за год россияне накопят 5,2 трлн рублей.

При этом рост накоплений сохранится и в последующие пару лет. Так, в 2019-м граждане накопят на 13% больше — 5,9 трлн рублей, а в 2020 году — на 8% больше — 6,4 трлн рублей.

Эксперты отмечают, что граждане откладывают средства не из-за нестабильной экономической ситуации в стране. Увеличение сбережений связано с ростом реальных зарплат и доходов.

При этом рост накоплений не означает и возвращение россиян к сберегательной модели поведения. Граждане продолжают удовлетворять свой посткризисный спрос на продукты длительного пользования.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россияне накопят 5,2 трлн рублей в 2018 году

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