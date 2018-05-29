Прямой эфир

Пешеходы пострадали при столкновении машин в Самаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два пешехода пострадали при столкновении двух иномарок в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла вечером 28 мая на улице Владимирская. Автомобиль Kia под управлением 27-летнего мужчины не уступил дорогу автомобилю Audi под управлением мужчины 1984 года рождения и допустил столкновение, приводит сообщение НИА «Самара».

После столкновения автомобиль Audi сбил 51-летнего мужчину и женщину 1951 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия обоих пешеходов госпитализировали с различными травмами. Водитель Audi также получил травмы и самостоятельно обратился за помощью.

По данным ГИБДД, оба водителя в момент аварии находились в трезвом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иномарка сбила женщину с двумя детьми в Хабаровском крае
Лось стал виновником крупного ДТП в Оренбургской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017