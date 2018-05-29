Пешеходы пострадали при столкновении машин в Самаре

Два пешехода пострадали при столкновении двух иномарок в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла вечером 28 мая на улице Владимирская. Автомобиль Kia под управлением 27-летнего мужчины не уступил дорогу автомобилю Audi под управлением мужчины 1984 года рождения и допустил столкновение, приводит сообщение НИА «Самара».

После столкновения автомобиль Audi сбил 51-летнего мужчину и женщину 1951 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия обоих пешеходов госпитализировали с различными травмами. Водитель Audi также получил травмы и самостоятельно обратился за помощью.

По данным ГИБДД, оба водителя в момент аварии находились в трезвом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.