Зараженный оспой груз выявили в порту Астрахань

При досмотре груза из Узбекистана в морском порту Астрахань выявили карантинный для России потивирус шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus).

По данным регионального Россельхознадзора, оспа была обнаружена при досмотре 5 тыс. персиков из Узбекистана. Владельцу опасного груза выдано предписание о принятии мер в отношении зараженной продукции — уничтожить, сообщает «Астрахань-24».

Шарка (оспа) слив является одной из самых вредоносных болезней сливы и других косточковых деревьев. Лечения и химических средств защиты от оспы до сих пор не изобретено. При заражении деревьев преждевременно опадает до 100% непригодных к переработке плодов.

При заражении потивирусом шарки слив возможна полная гибель деревьев.