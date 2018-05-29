Памятник Александру I появится в Омске

Депутаты Омского горсовета рассказали о планах установить бюст императору Александру I в парке у Кадетского корпуса.

Инициатором выступило Российское военно-историческое общество, председателем которого является министр культуры РФ Владимир Мединский. Об этом сообщает ИА «Город55» со ссылкой на «Омск-информ».

Напомним, при Александре I к России были присоединены территории Восточной Грузии (1801), Финляндии (1809), Бессарабии (1812), бывшего герцогства Варшавского (1815). В начале правления император провел умеренно-либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом и М. М. Сперанским.