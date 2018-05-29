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Выставка одного предмета пройдет на Пушкинском празднике поэзии

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Фолиант XVII века «История Эфиопии» станет предметом экспозиции на 52-м Всероссийском Пушкинском празднике поэзии. Автором исторического труда является немецкий ученый, основатель научной эфиопистики Иов Лудольф.

Выставка одного предмета начнет работать 1 июня. Праздник поэзии посвящен 219-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 260- летию со дня рождения няни поэта А. Р. Яковлевой и приурочен к празднованию Пушкинского Дня России и Дня русского языка, сообщает Псковское агентство информации.

Ранее депутат Юлия Пожидаева предложила создать в Пскове «Диснейленд» для отдыха детей и родителей. Идея была высказана на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления городской думы. Дискуссия развернулась вокруг установки сезонных аттракционов. 

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