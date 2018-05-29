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Сорос предрек Евросоюзу масштабный финансовый кризис

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Европейскому союзу угрожает масса проблем, которые могут привести к масштабному финансовому кризису, заявил американский миллиардер Джордж Сорос. По его словам, негативное влияние на экономику ЕС окажут выход США из ядерной сделки с Ираном и разрушение торгового трансатлантического союза с Соединёнными Штатами.

Бизнесмен также указал на миграционный кризис, Brexit и приход к власти популистов как на факторы, которые усугубляют «территориальный распад» европейского объединения.

«Тезис о том, что Европа находится в экзистенциальной опасности — это больше не фигура речи, это суровая реальность», — цитирует Сороса Bloomberg.

Для того, чтобы избежать негативных последствий, миллиардер предлагает радикально реформировать ЕС, а также реализовать аналог плана Маршалла для Африки. Он предполагает выделение около €30 млрд в год на поддержку стран континента, что позволит ослабить миграционные потоки в Европу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пренебрежение нормами и утрата доверия в мировой экономике может привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался. Он отметил, что сегодня появились новые формы протекционизма, когда под предлогом угрозы национальной безопасности государства вводят различные ограничения, чтобы подавить конкурентов.

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