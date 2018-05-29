Виновного в гибели велосипедиста приговорили к 2,5 года в Орле

Железнодорожный суд Орла приговорил пьяного водителя, виновного в гибели велосипедиста, к 2,5 года колонии-поселения.

Было установлено, что на Новосильском шоссе обвиняемый управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенную скорость и допустил столкновение с велосипедистом. В результате пострадавший от полученных травм скончался, сообщает InfoOrel.ru.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и вынес обвинительный приговор в отношении подозреваемого по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Наказание виновному назначено в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием в колонии-поселении.