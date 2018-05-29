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В МИД РФ призвали ОБСЕ не ослаблять давление на Киев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство иностранных дел России обратилось с просьбой к представителям ОБСЕ и других международных организаций не ослаблять давление на Киев, чтобы помешать властям Украины заглушать свободу слова в стране.

Свободу слову
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Таким образом, как сообщает «РИА Новости», во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на блокировку сайтов российских информационных агентств на Украине.

«Призываем ОБСЕ и другие профильные международные организации не ослаблять давление на украинские власти с целью пресечения проводимой ими беспрецедентной политики репрессий в отношении СМИ и подавления свободы слова в стране», — говорится в официальном заявлении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве ранее заявили о привычке киевских властей к безнаказанности.

24 мая на сайте президента Украины Петра Порошенко появилась информация о том, что «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина» попали в санкционный список Киева. Во вторник, 29 мая, украинские провайдеры начали блокировку ресурсов.

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