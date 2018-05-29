Прямой эфир

Российское посольство предупредило о задержаниях детей в Лондоне‍

0
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство РФ в Великобритании предупредило о случаях задержания российских детей в лондонском аэропорту Хитроу. Официальное заявление было опубликовано на сайте представительства во вторник, 29 мая.

«Вес Великобритании в мировой политике меньше ее бывшей колонии»
Бывший первый замминистра обороны, экс-секретарь Совета безопасности РФ Андрей Кокошин — о противостоянии России и США и конфликте с Великобританией

В качестве примера был приведен недавний случай с задержанием несовершеннолетнего, у которого была необходимая виза и согласие родителей на выезд без сопровождения. Несмотря на это, ребенка задержали на 12 часов, поместили в изолированную комнату и трижды допросили. Родителей проинформировали о случившемся лишь через девять часов.

«Поводом для задержания британская сторона назвала «отсутствие уверенности в безопасном пребывании несовершеннолетнего на территории Великобритании», — говорится в сообщении.

В результате ребенка отправили обратно в Москву.

Отношения Москвы и Лондона обострились на фоне инцидента в Солсбери, где 4 марта было совершено покушение на британского агента и бывшего сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Женщину выписали из больницы 10 апреля, а через месяц с небольшим выписали ее отца.

Великобритания, не представив никаких доказательств, обвинила Россию в причастности к произошедшему. В Москве все обвинения категорически отвергают и требуют открытого и независимого расследования инцидента. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Юг Великобритании накрыли сильные штормы и ливни
Великобританию заподозрили в намерении остаться в Евросоюзе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017