Российское посольство предупредило о задержаниях детей в Лондоне‍

Посольство РФ в Великобритании предупредило о случаях задержания российских детей в лондонском аэропорту Хитроу. Официальное заявление было опубликовано на сайте представительства во вторник, 29 мая.

В качестве примера был приведен недавний случай с задержанием несовершеннолетнего, у которого была необходимая виза и согласие родителей на выезд без сопровождения. Несмотря на это, ребенка задержали на 12 часов, поместили в изолированную комнату и трижды допросили. Родителей проинформировали о случившемся лишь через девять часов.

«Поводом для задержания британская сторона назвала «отсутствие уверенности в безопасном пребывании несовершеннолетнего на территории Великобритании», — говорится в сообщении.

В результате ребенка отправили обратно в Москву.

Отношения Москвы и Лондона обострились на фоне инцидента в Солсбери, где 4 марта было совершено покушение на британского агента и бывшего сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Женщину выписали из больницы 10 апреля, а через месяц с небольшим выписали ее отца.

Великобритания, не представив никаких доказательств, обвинила Россию в причастности к произошедшему. В Москве все обвинения категорически отвергают и требуют открытого и независимого расследования инцидента.