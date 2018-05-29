Способ возродить популяцию северных носорогов нашли в Сан-Диего

В Сан-Диего нашли способ возродить популяцию северных носорогов. На протяжении трех лет в зоопарке культивировали ДНК животных. Замороженных клеток может хватить, чтобы создать клонов белых носорогов.

В природе редкий вид невозможно встретить с 2007 года. В марте этого года в Кении погиб последний самец, его звали Судан. Животных истребили из-за слухов о целебных свойствах их рогов. У Судана остались дочь и внучка, именно им придется возродить популяцию.