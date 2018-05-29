Грузия начала процедуры по разрыву дипотношений с Сирией

Замминистра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявил, что Тбилиси запускает процедуру разрыва дипломатических отношений с Дамаском.

Это стало ответом на решение Сирии официально признать независимость Абхазии и Южной Осетии, сообщает «РИА Новости». Грузия продолжает считает эти республики своей территорией.

Политог Араик Степанян ранее заявил, что Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в знак благодарности России за помощь республике в борьбе с терроризмом.

Абхазия и Южная Осетия получили суверенитет в 2008 году после «пятидневной войны» с Грузией. Независимость республик признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.