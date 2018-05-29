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Польскому политологу закрыли въезд в Россию

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Фото: Depositphotos
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Главе Польского института международных дел Славомиру Дембскому закрыли въезд в РФ в ответ на аналогичные действия Варшавы в отношении российских политологов. Об этом во вторник, 29 мая, заявил посол РФ в республике Сергей Андреев.

Дипломат подчеркнул, что Москва никогда «принципиально по своей инициативе не предпринимает никаких действий типа санкций, ограничений, запретов».

Он напомнил, как российские политологи Олег Бондаренко и Алексей Мартынов не смогли въехать в шенгенскую зону на основании решения польских властей.

Андреев добавил, что у Варшавы нет никаких оснований возлагать на Москву ответственность за ухудшение двусторонних отношений.

«Мы с удовольствием не делали бы ничего подобного, если бы к этому нас не толкали наши партнеры», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что дипломат был вызван в министерство иностранных дел Польши, из-за того что Дембского не пропустили на территорию России. Мужчине закрыт въезд в РФ на три года. Кроме того, 2 мая стало известно об аналогичных мерах в отношении польского журналиста Томаша Мацейчука — он останется под санкциями до 2048 года.

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