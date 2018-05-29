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В Тбилиси запустили процедуру разрыва дипотношений с Сирией

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Власти Грузии начали процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией. С таким заявлением выступил заместитель главы Министерства иностранных дел страны Давид Дондуа. Таким образом, в Тбилиси ответили ближневосточной республике на ее признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

Между тем, в самой Южной Осетии только поприветствовали инициативу сирийский властей.

«Подготовительный процесс длился несколько лет, и работа в этом направлении продолжается. Поиск новых друзей на разных континентах идет постоянно», — заявил агентству «РИА Новости» министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев.

Он также отметил, что накануне в Италии было заключено соглашение между Цхинвалом и городом Градара, которые будут взаимодействовать друг с другом в вопросах экономики, культуры и обмена студенчества.

В дальнейшем власти Южной Осетии собираются рассмотреть вопрос об открытии посольства республики в Дамаске.

Политолог Араик Степанян заявил, что Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в знак благодарности России за помощь республике в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

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