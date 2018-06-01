В России неоднократно создавались президентские резервы. При этом всегда возникало два сомнения: откуда появляются кандидаты и куда они потом исчезают. Судя по последним назначения, тому резерву, который был подготовлен к лету 2018 года, находится работа, потому что уже назначено семь губернаторов и один мэр большого города. Поэтому когда был создан конкурс «Лидеры России», то его механизм позволил снять эти вопросы — абсолютно прозрачный набор из почти 200 тыс. заявителей.

По правилам конкурса «Лидеры России», закончившегося зимой, победители получают несколько выигрышных бонусов в виде наставников из министров и топ-управленцев, сертификат на обучение MBA в России на 1 млн рублей. Также они имеют право пройти обучение по программе кадрового резерва, первый выпуск которого уже прошел в мае.

Я очень горжусь тем, что мне в свое время удалось убедить организаторов сделать первый экзамен по общим знаниям по истории, географии, литературе и праву. Мне всё время говорили, что неужели не может эффективно управлять человек, который не знает этого. Я отвечал, что предприятием может, страной — нет. Потому что широта знаний — это надежда на то, что будет другой горизонт мышления.

Принципиальная вещь — на протяжении жизни менеджера, крупного управленца история совершает несколько крутых поворотов, предсказать их практически невозможно. Они могут быть связаны с технологией, с политикой, изменением в культуре. Единственное, с помощью чего человек может подготовиться к таким поворотам — это широта гуманитарных знаний. Только тогда он видит мир пространственно, глубоко и объемно.

Когда у управленца — а таких большинство в нашей стране — горизонт планирования 5–6 лет, то он не будет вкладывать инвестиции в образование или здравоохранение в России. Потому что ожидать эффектов вложения в человеческий капитал приходится долго, минимум десять лет. Вот в дороги они будут вкладываться в самом широком значении — дороги, хабы, оптоволокно—- хотя там тоже не близкие эффекты, строительный процесс приносит некоторые неожиданные доходы.

А задачи страны заключаются в том, чтобы построить экономику на человеческом капитале, а не на сырьевых ресурсах. Мне кажется, что самое важное, что дают обе программы — «Лидеры России» и президентского резерва управленческих кадров, — это расширение горизонта.

Если говорить о наиболее развитых странах, в них экономическая и политическая системы не только обеспечивают друг друга, но и поддерживают быстрый инновационный процесс. И системы эти — демократические, нужно заметить.

Исследования последних десяти лет в области институциональной экономики, которой я занимаюсь, показали, что если не обеспечены предварительные условия — независимый суд и качественная бюрократия, то демократизация дает отрицательные экономические эффекты. Страна совершает круг и возвращается к началу игры. Египет описал такую траекторию совсем недавно.

С моей точки зрения, качественная бюрократия предусматривает долгосрочное планирование и обеспечивается широтой фундаментальности знания. Поэтому мы в МГУ сейчас открыли специальную программу МВА для победителей конкурса «Лидеры России», где преподают люди с большим опытом экономической политики — Эльвира Набиулина, Андрей Клепач и другие. Там есть широта, которую может дать только университет с его классической основой экономики, математики, географии, когнитивной науки, нейрометода. Чем шире линейка знаний, тем больше защищенность от будущих поворотов, тем дальше бесстрашный взгляд. Страх перед будущим — главная опасность для развития.

Сейчас главной бедой для России является высокий уровень избегания неопределенности. Мы просто мировой рекордсмен по страху перед будущим. Для нас характерны стереотипы «не открывайте эту дверь — там страшно», «не трогайте систему — она посыпется». В инновационной экономике такой подход невозможен. Мы ищем, как преодолевать эти страхи через культурную политику и создание институтов, внедрение которых может научить людей не бояться будущего и играть с разными сценариями.

Если говорить о практической стороне этих рассуждений, то я уже несколько лет настаиваю на том, чтобы гражданам России дали возможность голосовать налоговым рублем. Это шаг к живому венчурному рынку. Деньги у вас забирает государство, но вы попробуйте сами решить, куда направить эти средства.

Таким переходным институтом для стратегического контроля может стать Счетная палата, которую теперь возглавит Алексей Кудрин. Сейчас Счетная палата сконцентрирована на аудите потраченных средств. Но если это будет анализ исполнения качественных целей, то это может быть эффективный промежуточный институт в стране, где довольно сильна тенденция государственного капитализма.

Автор — декан экономического факультета МГУ, приглашенный лектор курсов для президентского кадрового резерва РАНХиГС

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