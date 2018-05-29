Новая встреча США и КНДР пройдет в демилитаризованной зоне

Делегации США и КНДР встретятся на этой неделе в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи, говорится в заявлении Белого дома.

Встреча пройдет в рамках подготовки саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает «РИА Новости».

Вашингтон на преговорах будут представлять посол на Филиппинах Сун Ким, директор по корейским вопросам Совета национальной безопасности США Эллисон Хукер и помощник министра обороны Рэнди Шривер.

Отмечается, что в Сингапуре действует еще одна группа американской администрации во главе с заместителем главы аппарата Белого дома Джо Хейгином. В ее задачи входит логистическая подготовка предстоящего саммита.

Трамп 29 мая подтвердил, что переговоры об организации саммита продолжаются.

Ранее газета The Japan Times сообщила, что США собираются исключить КНДР из списка пособников террористов в обмен на вывоз в Америку до 20 ядерных боеголовок.

Первая встреча в демилитаризованной зоне прошла 27 мая. Саммит США–КНДР намечен на 12 июня в Сингапуре.