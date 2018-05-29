Четверых убитых мужчин нашли в доме под Красноярском

Тела четырех человек с рублеными ранами обнаружил в частном доме участковый полицейский при обходе в селе Тасеево Красноярского края.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, личности и возраст убитых сейчас устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На место происшествия вылетел и.о. главы краевого СК Александр Расстрыгин и краевого главка МВД Александр Речицкий. Они взяли расследование под личный контроль.

На месте работает передвижная криминалистическая лаборатория. Следователи опрашивают жителей села, проводят осмотр места происшествия.

В апреле тела двоих мужчин и одной женщины были обнаружены в Раменском районе Подмосковья. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»).