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Омские спасатели тушили пожар с помощью садовой лейки

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Фото: REN TV
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В Омске пожарные потушили горящие траву и мусор при помощи обычной лейки. Видео в соцсетях опубликовал местный житель Максим Ватутин.

«Доблестные пожарные Омска», — подписал он видеозапись в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы потушить огонь, одному из спасателей потребовалось несколько раз заново наполнять лейку. В это время его коллега помогал наполнять водой ведро из-под краски.

Как слышно на видеозаписи, пожарные просили очевидца прекратить съемку, но тот не стал этого делать.

В мае в уральском поселке Черный Яр мужчина попытался сжечь мусор на своем дачном участке, но из-за ветра огонь перекинулся на сухую траву. В результате сгорело 13 домов, в трех из которых жили люди. 

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