Красная книга Подмосковья будет переиздана к концу 2018 года

К концу 2018 года Красная книга Подмосковья будет переиздана. Необходимость в этом возникла из-за изменений в категории редкости по лишайникам, млекопитающим рукокрылым животным и сосудистым растениям, сообщает АГН «Москва».

Таким образом, в последнее издание может войти около 80 новых видов. Материалы будут сопровождаться изображениями видов, схемами распространения и специальными очерками, передает «Подмосковье сегодня».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что из Красной книги будут исключены 147 групп. Причина — рост популяции их представителей. Так, в новом издании не будет махаона и белоспинного дятла.