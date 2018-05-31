Россияне стали покупать меньше аккумуляторов для iPhone

В России падает спрос на аккумуляторы для iPhone. Это выяснили аналитики сервиса бесплатных объявлений «Юла». С начала года количество продаваемых батарей для смартфонов Apple упало почти на треть.

Больше всего упал спрос на батареи к iPhone 6 (на 35%), снизилась и их средняя цена — на 17%. Сейчас запасной аккумулятор для iPhone 6 в среднем покупают за 800 рублей, говорится в результатах исследования, поступивших порталу iz.ru.

Самые высокие цены — у аккумуляторов iPhone X, iPhone 7 и iPhone 6s Plus. Самые доступные — 4 и 4s.

При этом намного чаще других пользователи «Юлы» ищут аккумулятор на iPhone 5, на них приходится треть всех поисковых запросов.

Ранее стало известно, что последняя модель iPhone оказалась одной из самых крепких по итогам теста.