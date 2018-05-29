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Врио главы ЯНАО стал самым молодым губернатором в России

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Вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов назначен временно исполняющим обязанности главы региона. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

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Тридцатилетний Артюхов стал самым молодым губернатором. Со своей стороны, он заявил о готовности вести регион вперед и оправдать ожидания земляков. При этом чиновник признался, что решение о его назначении стало неожиданностью.

«Когда впервые об этом услышал было неожиданно, но очень благодарен главе государства за то доверие, которое оказано. Самое главное - доверие тому курсу, которым Ямал развивался последние годы, которым занимался Дмитрий Николаевич Кобылкин (экс-глава ЯНАО)», — цитирует Артюхова ТАСС.

Он рассказал, что уже предстоящей зимой может начаться реализация проекта «Северный широтный ход», который соединит Северную и Свердловскую железные дороги.

Артюхов также добавил, что получил бесценный опыт работы в команде Кобылкина, начиная с января 2016 года. В должности заместителя губернатора он курировал вопросы развития экономики и привлечения инвестиций.

Выборы губернатора ЯНАО состоятся в единый день голосования 9 сентября, главу региона выбирают депутаты Заксобрания тайным голосованием. Экс-губернатор Дмитрий Кобылкин был утвержден на должность министра природных ресурсов и экологии России 18 мая.

29 мая президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области главу администрации Тюмени Александра Моора. Накануне мэр Нижнего Тагила Сергей Носов стал врио губернатора Магаданской области.

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