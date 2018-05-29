В СК РФ предложили упразднить анонимность в интернете

Анонимность в российском сегменте интернета необходимо упразднить, а зарегистрированным пользователям предоставлять доступ к дополнительному бесплатному контенту, считает сотрудник Главного управления криминалистики Следственного комитета Сергей Коротких. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, необходимо упорядочить процедуру регистрации в соцсетях, а также ввести обязанность использования достоверных данных, позволяющих идентифицировать личность пользователя с момента активизации его учетной записи.

«Аргументы о том, что эта мера нарушает свободу, я считаю несостоятельными, так как в данной ситуации следует исходить из принципа «любая свобода заканчивается там, где начинаются права другого человека», — сказал Коротких во время своего выступления на круглом столе «Право ребенка на информацию» в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что любые запреты со стороны государства вызовут недовольство, поэтому следует принять альтернативные меры по повышению их привлекательности.

«Например, предоставить расширенные права использования зарегистрированной учетной записи, либо адресу электронной почты, получение той или иной бесплатной информации», — пояснил сотрудник СК.

В январе президент России Владимир Путин высказал мнение, что наличие анонимности в интернете является проявлением демократии, однако это создает много проблем.



