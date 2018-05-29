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Две улицы перекроют в Оренбурге до августа из-за ремонта

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Участки улиц Попова и Ташкентской планируют перекрыть из-за ремонта теплотрассы в Оренбурге. Проезд на некоторых участках будет невозможен до 5 августа.

Как рассказали в мэрии, капитальный ремонт теплотрассы пройдет со вскрытием асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. Поэтому на проводимых участках будет ограничено движение транспортных средств, сообщает РИА «Оренбуржье».

К ремонту теплотрассы энергетики приступили с 28 мая. Разрешение на работы было выдано городской администрацией. Подрядчик должен завершить все необходимые работы на улице Попова до 5 августа, а на улице Ташкентской до 25 июня.

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