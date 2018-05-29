Морскую воду на краснодарских курортах признали соответствующей нормам

Все пробы морской воды, взятые на курортах Краснодарского края, признали соответствующими гигиеническим нормативам. Исследования проводились в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае.

В общей сложности было проверено 1 тыс. 294 пробы. Были проанализированы микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели.

Как отмечает ИА «Кубанские новости», пока показатели заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышают средние уровни. Не зарегистрировано и случаев групповой заболеваемости.

В середине марта Республика Крым и Краснодарский край подписали соглашение о сотрудничестве. Оно включает договоренности о совместных промоакциях, поддержке вопроса снижения стоимости внутренних авиаперелетов. Сотрудничество Крыма и Кубани предполагается и в части легализации туристического бизнеса, развития пляжного туризма, санаторно-курортной отрасли.