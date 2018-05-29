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Трамп обвинил американские СМИ в кампании по дезинформации против него

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп обвинил ведущие американские СМИ в ведении против него кампании по дезинформации, развязанной с самого начала его предвыборной борьбы.

«Лживые мейнстримные медиа с того момента, как я объявил об участии в президентской гонке, развернули самую изощренную и бесчестную кампанию по дезинформации в истории политики. Каких бы успехов мы ни добивались, они находят недостатки. Но забытые [политиками] мужчины и женщины [нашей страны] победили, я — президент!» — написал Трамп в Twitter.

Глава Белого дома неоднократно заявлял, что большинство американских СМИ намеренно публикуют недостоверную информацию. В 2017 году «врагами американского народа» Трамп объявил газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC. Позже американский лидер составил личный рейтинг недостоверных медиа.

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