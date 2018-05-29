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Плита упала на подростка на заброшенной стройке в Хабаровском крае

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Бетонная плита упала на ребенка в селе Таежное в Хабаровском крае. Для того чтобы освободить его из-под обломков, потребовалась помощь спасателей и грузоподъемного крана.

Как сообщает Vostokmedia со ссылкой на ГУ МЧС по Хабаровскому краю, инцидент произошел 26 мая. В ведомстве рассказали, что подросток играл на развалинах старого здания, когда один из фрагментов придавил ему руку.

Подросток сам позвонил спасателям. Не исключено, что благодаря этому удалось избежать более тяжелых последствий.

Спасатели использовали гидравлический инструмент для поднятия тяжелых конструкций и грузоподъемный кран. Помощь пострадавшему также оказали медики из находящегося неподалеку военного госпиталя.

Портал iz.ru в середине апреля сообщал о том, что в Амурской области смертельные травмы получил 15-летний подросток — на него упала железобетонная плита.

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