Экс-директор «Гоголь-центра» Малобродский снова госпитализирован

Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о мошенничестве в «Седьмой студии», 29 мая снова госпитализировали, рассказала его адвокат Ксения Карпинская.

«Сегодня утром он был по направлению врача госпитализирован в кардиологический центр», — приводит ее слова «РИА Новости».

Из-за этого Басманный суд на 1 июня перенес судебное заседание по вопросу об ограничении Малобродского в сроках ознакомления с материалами дела.

После завершения ознакомления с делом оно поступит в прокуратуру для составления обвинительного заключения. Далее суд начнет рассматривать дело по существу.

В первый раз Малобдродского увезли в больницу прямо из зала суда 10 мая. После этого СК изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. 15 мая обвиняемого выписали из больницы.

Малобродский — один из фигурантов дела «Седьмой студии», которую основал режиссер Кирилл Серебренников. По версии следствия, он и другие обвиняемые причастны к хищению 200 млн руб., выделенных Минкультом России на реализацию проекта «Платформа». СК подозревает Малобродского в намеренном завышении сведений о стоимости мероприятий проекта.