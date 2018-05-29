Прямой эфир
Сюжет:

Экс-директор «Гоголь-центра» Малобродский снова госпитализирован

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о мошенничестве в «Седьмой студии», 29 мая снова госпитализировали, рассказала его адвокат Ксения Карпинская.

«Сегодня утром он был по направлению врача госпитализирован в кардиологический центр», — приводит ее слова «РИА Новости».

«Мы не можем строить закон исходя из отдельного прецедента»
Владимир Толстой — о разработке проекта закона «О культуре» с учетом дела Кирилла Серебренникова

Из-за этого Басманный суд на 1 июня перенес судебное заседание по вопросу об ограничении Малобродского в сроках ознакомления с материалами дела.

После завершения ознакомления с делом оно поступит в прокуратуру для составления обвинительного заключения. Далее суд начнет рассматривать дело по существу.

В первый раз Малобдродского увезли в больницу прямо из зала суда 10 мая. После этого СК изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. 15 мая обвиняемого выписали из больницы.

Малобродский — один из фигурантов дела «Седьмой студии», которую основал режиссер Кирилл Серебренников. По версии следствия, он и другие обвиняемые причастны к хищению 200 млн руб., выделенных Минкультом России на реализацию проекта «Платформа». СК подозревает Малобродского в намеренном завышении сведений о стоимости мероприятий проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алексей Малобродский намерен отправиться из больницы домой
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017