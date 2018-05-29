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Александр Жуков стал почетным президентом Олимпийского комитета России‍

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Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков стал почетным президентом Олимпийского комитета России (ОКР). Этим званием также обладают бывшие руководители организации Виталий Смирнов и Леонид Тягачев.

Жуков возглавлял ОКР на протяжении восьми последних лет. Он решил не баллотироваться на новый срок из-за работы в парламенте, которая отнимает много времени и сил. Новым президентом ОКР стал Станислав Поздняков. 

Первым вице-президентом ОКР стал помощник главы государства Игорь Левитин, а генеральным директором организации назначена пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова.

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