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Пожилых жителей Курской области обучают защите от мошенников

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В Курском госуниверситете завершился курс финансовой грамотности для пожилых людей. Курян в возрасте обучили основам планирования бюджета и защите от мошенников.

Обучать финансовой грамотности в Курске начали в марте 2018 года. За прошедшее время завершено два курса для пожилых людей. Им рассказывали, как происходит планирование расходов, как пользоваться банковскими услугами и что делать, чтобы защитить свои финансы от преступников. Второй курс прошли 25 человек, сообщает «Курская правда».

Некоторые из пожилых студентов высказали желание пройти дополнительную подготовку по финансовой грамотности. После этого они готовы самостоятельно заняться обучением ровесников.

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