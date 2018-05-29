Экологически чистый картофель начнут выращивать в Брянской области

Экологически чистый семенной картофель планируют начать выращивать в лаборатории в Погарском районе Брянской области. Лабораторию уже открыли. Это позволит сократить зависимость аграриев от поставок семенного материала из-за рубежа.

В 2018 году в лаборатории планируют получить от 700 тыс. до 1 млн мини-клубней картофеля. В созданных в лаборатории условиях специалистам удалось добиться того, что семена картофеля получаются «безвирусными». Они абсолютно здоровые и экологически чистые, сообщает NASHBRYANSK.RU. Данный «материал» можно будет использовать в течение нескольких лет.

На данный момент в центре семеноводства работают с четырьмя сортами картофеля. Благодаря тепличным условиям специалисты получают два урожая за сезон.

По данным Россельхознадзора, в 2017 году около 80% всех ввезенных в Россию клубней были поражены различными болезнями.