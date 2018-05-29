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Продажу алкоголя могут запретить в барах Волгоградской области

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Депутаты Волгоградской областной думы поддержали проект федерального закона об ограничении торговли алкоголем. В случае принятия закона жильцы смогут накладывать запрет на продажу спиртного на первых этажах домов.

Народные избранники предлагают запретить торговлю спиртным, если помещение для обслуживания посетителей находится в жилом доме и по площади оказывается меньше 20 кв.м. Кроме того, при принятии закона жильцы смогут ввести полный запрет на размещение бара в своем доме. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Новые ограничения в основном затронут небольшие заведения, которые продают спиртные напитки на разлив.

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