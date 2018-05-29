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Умер актер Юрий Рашкин

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Актер театра «Современник» Юрий Рашкин ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на странице театра в Facebook.

«Сегодня ушел из жизни дорогой для нашего театра человек — Юрий Леонидович Рашкин. Человек с нежным сердцем и острым чувством прекрасного», — говорится в сообщении.

Юрий Рашкин работал в театре «Современник» с 1967 по 1973 год. За это время он сыграл в 10 спектаклях театра, в числе которых — «Белоснежка и семь гномов», «Ночная повесть», «Декабристы», «Мастера» и другие.

Помимо театральной деятельности Рашкин работал в сфере телевизионной документалистики в должности сценариста и режиссера, а также сыграл в таких картинах, как «Необыкновенное лето», «О любви» и «Снег на зеленом поле».

11 мая на 69-м году из жизни ушла актриса театра «Современник» Мария Шверубович.

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