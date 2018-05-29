Грузия начала процедуры по разрыву дипотношений с Сирией

МИД Грузии объявил о начале процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирией. Причиной этого стало признание Дамаском независимости Южной Осетии и Абхазии.

«Международное сообщество решительно поддерживает суверенитет, территориальную целостность Грузии и политику непризнания оккупированных территорий», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.

При этом глава МИДа Южной Осетии Дмитрий Медоев поприветствовал инициативу сирийских властей. По его словам, это важнейшее событие последних лет.

«Подготовительный процесс длился несколько лет, и работа в этом направлении продолжается. Поиск новых друзей на разных континентах идет постоянно», – цитирует его слова агентство Sputnik.

Политолог Араик Степанян считает, что Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в знак благодарности России, которая оказала республике посильную помощь в борьбе с терроризмом. Он также считает, что в дальнейшем можно надеяться на признание независимости Нагорного Карабаха и Приднестровья.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию. Россия в целях защиты жителей республики ввела туда войска и вытеснила грузинских военных.