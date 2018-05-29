Дмитрий Артюхов назвал неожиданным назначение на пост врио главы ЯНАО

Тридцатилетний Дмитрий Артюхов назвал неожиданным решение назначить его на пост временно исполняющим обязанности главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

«Когда впервые об этом услышал было неожиданно», — сказал Артюхов, отметив, что очень благодарен президенту России Владимиру Путину за оказанное доверие. Его слова передает ТАСС.

«Самое главное — доверие тому курсу, которым Ямал развивался последние годы, которым занимался Дмитрий Николаевич Кобылкин (глава Минприроды РФ, экс-губернатор ЯНАО)», — добавил Артюхов.