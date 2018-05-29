Электронные проездные начнут действовать в новгородских автобусах с июня

Новую электронную систему проезда планируют ввести на территории Новгородской области в июне. Об этом сообщает пресс-центр правительства области.

По итогам конкурса новый проездной решили назвать «Береста». Власти уже презентовали карту. На ней изображен новгородский кремль, название и вид карты, а также указано название сервиса — «Золотая корона», сообщает Новгород.ру.

Единая транспортная карта будет действовать на территории Новгородской области.

Технология «Золотой короны» для автоматизации учеты оплаты проезда действует уже на территории 20 регионов России. Услуги предоставляются как физическим, так и юридическим лицам. У компании существует несколько сервисов, включая транспортную карту, денежные переводы, банковские карты, погашение кредитов и другое.

Ранее в мае сообщалось о том, что проездной в Великом Новгороде могут назвать «Берестой». Из 400 вариантов в финал вышли три: «Береста», «Счастливый» и «Поехали!».