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Трамп уличил демократов в попытках оклеветать его в сети

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Фото: REUTERS/Eric Thayer
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал Демократическу партию США за попытку выставить его в невыгодном свете через публикацию фотографий детей нелегальных мигрантов, заключенных в стальные клетки рядом с границей. Американский лидер отметил, что эти снимки были сделаны при предыдущем президенте Бараке Обаме.

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«Демократы по ошибке разместили в Twitter фотографии с детьми в стальных клетках на границе, сделанные в 2014 году во время срока Обамы. Они думали, что это недавние снимки, и намеревались представить нас в невыгодном свете, но это им вышло боком», — написал глава государства в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Кроме того, политик призвал оппонентов признать, что стена на границе с Мексикой и меры по ее охране принесут пользу стране.

Как пишет газета Hill, ранее в Twitter появились фотографии с заключенными несовершеннолетними, под которыми либеральные активисты разместили заявления, что эти дети стали узниками по воли администрации Трампа. В действительности  снимки были сделаны в 2014 году корреспондентом издания The Arizona Republic. В это время у власти в стране находился демократ Барак Обама.

Ранее Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы назвал нелегальных иммигрантов животными во время круглого стола по вопросу предоставления убежища иммигрантам в Калифорнии. Американский лидер пояснил, что он комментировал высказывание одного из участников о группировке MS-13, и подчеркнул, что оскорбление было адресовано членам банды.

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