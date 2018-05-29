Роспотребнадзор выявил нарушения в зонах отдыха в Пензе

Лишь две зоны отдыха у водоемов в Пензе из восьми соответствуют нормативам. Эксперты планируют проверить качество воды.

Состояние зон отдыха проверили сотрудники центра гигиены и эпидемиологии. Они одобрили только два пляжа из восьми. По данным экспертов, полностью оборудованы зоны отдыха только на ГПЗ-24 и в городе Спутнике. Там есть спасательные пункты, раздевалки, мусорные контейнеры, а территория соответствует социальным нормативам, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Частично соответствует нормам пляжи на озере Вядь и возле городской больницы № 6. Там нет спасательных и медицинских пунктов.

Пляжи обследовали без учета состояния воды. Пробы из водоемов уже взяты.