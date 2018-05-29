Заставившая школьника чистить зубы перед классом учительница уволилась

Учительница школы в приморском поселке Угловое, которая заставила школьника чистить зубы вперед всем классом, уволилась по собственному желанию. Директору школы объявлен выговор.

Как уточняет ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Артема, учительница написала заявление еще накануне, 28 мая. В администрации отметили, что в ближайшее время во всех школах района будут проведены родительские собрания на предмет предотвращения подобных ситуаций.

Портал iz.ru ранее сообщал о скандале в школе, который возник после того, как в прокуратуру поступила жалоба от мамы второклассника поселковой школы на действия классного руководителя. По ее словам, учитель заставила мальчика чистить зубы перед одноклассниками из-за неприятного запаха изо рта. Однако, как считает женщина, истинная причина унижений ее сына в том, что родители не сдали деньги на новые жалюзи.

Артемовская прокуратура проводит проверку.