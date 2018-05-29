Льежский стрелок вышел из тюрьмы два дня назад

Мужчнина, открывший стрельбу по полицейским в бельгийском городе Льеж, с понедельника находился в тюремном отпуске.

Бенжамэн Эрман был осужден за мелкое преступление и отбывал наказание в пенитенциарном учреждении Лантэна, где якобы и приобщился к радикальным настроениям. Ранее 36-летний мужчина не попадал в поле зрения полиции за связи с терроризмом, сообщил телеканал RTBF в экстренном выпуске.

Власти города пока не подтвердили информацию о личности преступника.

29 мая в Льеже бельгиец, завладев оружием полицейских во время проверки документов, открыл по ним огонь. В результате погибли двое полицейских и прохожий, еще двоих стражей порядка госпитализировали. Злоумышленника ликвидировали на месте. Инцидент квалифицировали как теракт.